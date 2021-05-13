Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüs rehin alındı

Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu etkisindeki bir şahıs, Avcılar istikametine doğru ilerleyen bir metrobüsü Haramidere'de rehin aldı. Metrobüsün içinde yolcu bulunmazken, şahıs boğazına bıçak dayayarak kendine zarar vermekle tehdit etti. Şahıs, müzakereci polisler tarafından araçtan indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

İstanbul'da 34 yaşındaki Ali K., Haramidere durağında, Avcılar istikametine doğru ilerleyen bir metrobüsü rehin alarak tüm yolcuların inmesini istedi. Madde krizinde olduğu öğrenilen Ali K., boğazına bıçak dayayarak ekiplerden uyuşturucu madde istiyor.

OTOBÜSTE YOLCU YOK

Otobüsün içinde herhangi bir yolcu bulunmuyor. Özel harekat polisleri operasyon için hazır beklerken, duraktaki vatandaşların şaşkınlıkla beklediği görüldü.

SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Haramidere'deki duraklarda iniş geçici olarak kısıtlandı. Sağlık ekipleri de önlem amacıyla bölgeye sevk edildi. Otobüsten indirilen Ali K., güçlükle sakinleştirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.