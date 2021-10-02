banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası

Avcılar Firüzköy Bulvarı’ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Avcılar Firüzköy Bulvarı’ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Asayiş 02.10.2021, 11:57
Avcılar Firüzköy Bulvarı’ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Avcılar Firüzköy Bulvarı’ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P