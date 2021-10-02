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Dışişleri Bakanlığı: “Ülkemiz Doğu Akdeniz’de hem kendi hem de KKTC’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir”
Avcılar Firüzköy Bulvarı’ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Avcılar Firüzköy Bulvarı’ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Avcılar Firüzköy Bulvarı’ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Asayiş 02.10.2021, 11:57
Avcılar Firüzköy Bulvarı’ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.