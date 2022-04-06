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Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan bir kafede yangın çıktı. Alevler başka bir kafeye daha sıçrarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan bir kafede yangın çıktı. Alevler başka bir kafeye daha sıçrarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Asayiş 06.04.2022, 10:43
Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan bir kafede yangın çıktı. Alevler başka bir kafeye daha sıçrarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.