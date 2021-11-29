Avcılar'da otel sahibi çiftin öldürülmesiyle ilgili 7 gözaltı

Esenyurt'ta geçtiğimiz ay içi yanmış bir otomobille ortaya çıkan esrarengiz cinayetle ilgili çalışmalar devam ediyor. Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda terk edilmiş ve içi yanmış bulunan otomobilin sahibinin Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi olan Nuri Yıldız olduğu belirlendi.

Yıldız'a ulaşamayan Esenyurt polisi, savcıdan aldığı kararla Avcılar polisinin de desteğiyle Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan Yıldız ailesinin evine çilingir aracılığıyla girdi. Evde yapılan aramada Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürülmüş olduğu belirlendi.



Kapıda herhangi bir zorlama olmadığı, katil yada katillere kapıyı Esra Yıldız'ın açmış olabileceği bu nedenle de tanıdık olabileceği değerlendiriliyor. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, otel sahibi Nuri Yıldız'ın olay sabahı eşiyle birlikte araçla evden çıkıp otellerine gittiklerini, akşam ise Esra Yıldız'ın taksiyle eve döndüğünü belirledi

İçi kısmen yanmış olan lüks otomobilin ön cam ile şoför tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde olduğu belirlendi. Cinayet polisi, tüm aramalara rağmen bulunamayan iş insanı Nuri Yıldız'ın peşine düştü.



KOCASI DA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

3 gün boyunca süren çalışmalar sonucunda Nuri Yıldız'ın cesedi Beylikdüzü'nde bulundu. Cesedin başına bir el ateş edilmiş halde bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri ilk incelemelerde Nuri Yıldız'ın başında bir kurşun ile öldürüldüğünü tespit etti.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Sır ölümün ardından çalışmalarını yoğunlaştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri konuyla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.