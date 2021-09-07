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Avcılar'da karısını döven esnafa, diğer esnaflardan dayak

Avcılar’da bir pasaj içerisinde eşine şiddet uyguladığı iddia edilen esnaf diğer esnaflar tepki gösterdi. Yaşanan tekme tokat kavga kameralara yansıdı.

Asayiş 07.09.2021, 15:59
Avcılar'da karısını döven esnafa, diğer esnaflardan dayak

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Avcılar'da bulunan bir pasaj içerisinde meydana geldi. İddiaya göre bir esnaf dükkan içerisinde eşine şiddet uyguladı. Şiddete maruz kalan kadının kız kardeşi de "ablamı dövüyorlar" diye bağırarak yardım istedi. Durumu gören çevre dükkanlardaki diğer esnaflar tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan olay sonrası çevredeki diğer vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirdi. Polis gelmeden olayın dağıldığı öğrenildi.

Yaşanan kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların birbirlerine vurmaları ve diğer esnafın araya girmesi görülüyor.

Murat Delice - Medeni Topaloğlu

#Istanbul
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