banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
'Yorumunuzu silerseniz size para vereceğiz!'
'Yorumunuzu silerseniz size para vereceğiz!'
Sahte faturalarla devleti dolandırdılar!
Sahte faturalarla devleti dolandırdılar!
Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli yurda döndü
Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli yurda döndü

Avcılar'da halı saha maçı, boks maçına döndü

Avcılar’da bir halı saha maçı sonrasında iki grup arasında tekme, tokat ve yumruklu kavga çıktı. Halı maçının boks maçına döndüğü anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Asayiş 10.08.2021, 09:55

Olay, Avcılar'da önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, halı sahada maç yapan arkadaşlar maç sırasında gerginlik yaşadı. Çıkan gerginliğin ardından maç süresinin bitmesiyle şahıslar arasında küfürleşme başladı. Yaşanan küfürleşmenin ardından halı saha adeta boks arenasına döndü. Olaydan sonra araya giren diğer vatandaşlar kavgayı yatıştırdı taraflar ise olay yerinden ayrıldı.

Kavga anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kavga anı ise halı saha içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla vurması ve ardından araya girenlerin kavgayı ayırması yer aldı.

Yorumlar (0)
28°
açık