Avcı arkadaşını vurduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

Edirne’de birlikte ava gittiği arkadaşını yanlışlıkla öldürdüğü iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Av sırasında tüfekle arkadaşının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan H.G., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Enez Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi savcıdaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemede verdiği ifadede, avcı arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu belirtti. Arkadaşının, atış alanının dışında olması gerekirken atış alanının içine girdiğini belirten şüpheli H.G.’ye yurt dışı çıkış yasağı getirilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

H.G. ve H.B. avlanmak için Enez ile İpsala ilçeleri arasındaki Gala Gölü Milli Parkı’na gitmiş, H.G.’nin tüfeğinden çıkan kurşunla başından vurulan H.B. hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan H.G. ifadesinde, "atış alanına giren arkadaşını kazayla vurduğunu" belirtmişti.