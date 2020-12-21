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Ava giden avcılar gelirken jandarmaya av oldular
Bursa’da jandarma ekipleri avdan dönen iki şahsın üzerinde 2 adet tüfek ve yanlarında bulunan çuvalın içerisinde 3 adet canlı ördek ele geçirdi. 2 şahsa toplam 16 bin 122 TL para cezası kesildi. Canlı ele geçirilen ördekler ise Bursa Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Asayiş 21.12.2020, 18:47
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Bursa’da jandarma ekipleri avdan dönen iki şahsın üzerinde 2 adet tüfek ve yanlarında bulunan çuvalın içerisinde 3 adet canlı ördek ele geçirdi. 2 şahsa toplam 16 bin 122 TL para cezası kesildi. Canlı ele geçirilen ördekler ise Bursa Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl’ün Çeltikli Mahallesi’nde devriye gezdiği sırada motosiklet ile seyir halindeki A.K. (28) ve E.T.’nin (42) üzerinde 2 tüfek olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipler tarafından motosiklet durduruldu. Yapılan incelemede tüfeklerden birinin ruhsatsız olduğu belirlendi. Şahısların yanlarında bulunan çuval içinde ise 3 adet canlı mühre yeşil başlı ördek olduğu görüldü. E.T, kendi rızasıyla ruhsatsız tüfeği ekiplere verdi. Aynı şekilde iki şahıs ördekleri de teslim etti. Jandarma ekipleri iki şahsa toplam 16 bin 122 TL ceza kesti. Ele geçirilen malzemeler de Bursa Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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