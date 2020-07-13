Ava çıkarken avlandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde barajda serpme ile balık avlayan şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Boğazköy barajında devriye gezen jandarma ekipleri, 43 yaşındaki F.Ö isimli şahsın yasak olan serpme ağı ile balık avladığını gördü. Ekipler şahsı suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri durumu İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler F.Ö.’nün avlanmakta kullandığı serpme ağı müsâdere altına alırken, kendisine ceza kesildi.