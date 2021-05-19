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Av tüfeğiyle kardeşini öldüren abi tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde evlerinde yapılan tadilatın ardından oda seçimi yüzünden tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren abi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 19.05.2021, 19:15
Av tüfeğiyle kardeşini öldüren abi tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde evlerinde yapılan tadilatın ardından oda seçimi yüzünden tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren abi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde çıkan kavgada kardeşi Yunus Ç.’yi (25) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan abi Murat Ç.’nin (35) Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Turgutlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Turgutlu ilçesinde iki kardeş arasında evde oda seçimi yüzünden çıkan tartışmada abi Murat Ç. çatı katından aldığı av tüfeğiyle kardeşi Yunus Ç.’yi vurmuş, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Yunus Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
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