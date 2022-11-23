Av tüfeğiyle genç kızı öldüren şüpheli: "Şaka yapmak isterken oldu"

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 17 yaşındaki genç kızı av tüfeğiyle vurarak öldürmekten tutuklanan sevgilisi, ifadesinde boş sandığı tüfeği şaka yapmak için doğrultarak tetiğe bastığını söyledi.

Olay, geçtiğimiz hafta Keçiören’in Ovacık Mahallesi’nde boş bir arazide meydana geldi. Y.B. (18), 112’yi arayarak kaza sonucu arkadaşını vurduğu ihbarında bulundu. Çenesinin altından vurularak ağır yaralanan Kader Yiğit (17), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde bulunan Y.B. ile arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede soruşturma savcısına ifade veren Y.B., Kader Yiğit ile bir süredir sevgili olduklarını söyledi. Olay günü yaşananları anlatan Y.B.’nin, “Evden alışveriş için çıktık. Etrafta başıboş köpekler olduğu için evde bulunan av tüfeğini yanıma aldım. Yürürken tüfeği havaya kaldırıp tetiğe bastım ama patlamadı. Boş olduğunu düşünüp Kader’e doğrultup, şaka yapmak için, ‘Aşkım bakar mısın’ diye seslendim. Döndüğü anda tetiğe bastım. Tüfek bir anda patladı. Öldürmek kastım yoktu, şaka yapmak isterken oldu” dediği belirtildi.

Y.B. çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, arkadaşı serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.