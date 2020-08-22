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Av sezonu açılışına 1 gün kala yakalandı
2020-2021 AV SEZONU AÇILIŞINA BİR GÜN KALA SÜRE DIŞI AVLANAN 1 ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM YAPILDI.
Asayiş 22.08.2020, 00:50
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2020-2021 Av Sezonu açılışına bir gün kala süre dışı avlanan 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av kontrol ekibince yapılan denetimlerde, 2020-2021 av sezonu açılışına bir gün kala süre dışı avlanan 1 şahıs olduğu tespit edildi. Av kontrol ekiplerince şahıs hakkında işlem yapıldı. Kontrol ekiplerince arazide çalışan biçerdöverlerde silah olup olmadığı kontrol edilirken, av sezonu açılışı için şehir dışından gelerek kamp kurmuş avcılar kontrol edildi.
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