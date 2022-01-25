Auschwitz kampında "Nazi selamı" veren Hollandalı turiste para cezası

Polonya’daki Auschwitz ölüm kampının önünde "Nazi selamı" vererek fotoğraf çektirdiği için gözaltına alınan Hollandalı turiste para cezası verildi.

Polonya’da eşiyle birlikte Auschwitz toplama ve ölüm kampını ziyaret etmeye gelen Hollandalı kadın turist, kampın girişindeki meşhur "Arbeit Macht Frei" (Çalışmak insanı özgür kılar) tabelasının önünde "Nazi selamı" verdi. 29 yaşındaki turist Nazi lideri Adolf Hitler gibi sağ elini havaya kaldırmış şekilde selam vererek "Heil Hitler!" (Yaşasın Hitler) sloganı atıp fotoğraf çektirdi. Olayı gören kamp görevlilerinin polise haber vermesi üzerine ismi açıklanmayan turist gözaltına alındı.

Hollandalı kadının karakolda ifadesi alınırken, kocası da tanık olarak dinlendi. Daha sonra savcılığa sevk edilen kadına, savcı tarafından soykırım kurbanlarının anısına hakaret ve faşizme övgü suçlaması yöneltildi. Burada verdiği ifadesinde kimseye hakaret etme ya da faşizmi övme niyetinin bulunmadığını belirten Hollandalı turist, yaptığının "aptalca bir şaka" olduğunu kabul etti. Davranışından ötürü pişman olduğunu dile getirerek özür dileyen kadın, kendisine verilen para cezasını ödeyerek serbest bırakıldı. Hollandalı turiste verilen para cezasının miktarı ise açıklanmadı.

Polonya’daki Auschwitz kampı, 2. Dünya Savaşı döneminde Nazi Almanya’sı tarafından Avrupa’da oluşturulan en büyük toplama, zorunlu çalışma ve ölüm kampı olarak biliniyor. Çoğu Yahudi olmak üzere 1 milyon 100 bin kişinin katledildiği kamp, 27 Ocak 1945 tarihinde Sovyet Kızıl Ordusu tarafından özgürleştirilmişti.