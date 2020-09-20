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ATV’nin devrilmesi ile altında kalan sürücü ağır yaralandı
BİLECİK'TE KULLANDIĞI ATV’NİN DEVRİLMESİ SONUCU ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI.
Asayiş 20.09.2020, 16:58
Bilecik’te kullandığı ATV’nin devrilmesi sonucu altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Sağlık Sokak’ta ATV ile seyir halindeki Sadegül S., Meşelik Caddesi istikametine dönüş yaptığı esnada aracın devrilmesi ile altında kalarak yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun kritik olduğu ve yoğun bakımda müşahede altında olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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