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ATV takla attı: 1 yaralı
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ATV’nin takla atması neticesinde 1 kişi yaralandı.
Asayiş 02.08.2022, 14:30
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ATV’nin takla atması neticesinde 1 kişi yaralandı.
Kaza, Derbent Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahıs, 41 ABL 571 plakalı ATV ile rampa aşağı indiği esnada yavaşlamak için sert biçimde frene bastı. Kontrolden çıkan ATV ise takla attı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.