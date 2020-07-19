banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Kurban Bayramı ne zaman 2020! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı ne zaman 2020! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
KPSS geç başvuruları ne zaman? ÖSYM 2020 KPSS sınav tarihleri…
KPSS geç başvuruları ne zaman? ÖSYM 2020 KPSS sınav tarihleri…
Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama korona virüse yakalandı
Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama korona virüse yakalandı
5 asırlık ’kabza’ geleneği Ümraniye’de yaşatılıyor
5 asırlık ’kabza’ geleneği Ümraniye’de yaşatılıyor

ATV kazasında gözünü kaybeden genç kadın adalet bekliyor

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİNDE 3 SENE ÖNCE ARKADAŞIYLA TATİLE GİTTİĞİ KÖYDE KATILDIĞI ATV TURUNDA DAĞLIK ALANDA FECİ BİR KAZA GEÇİREN 35 YAŞINDAKİ MELEK YILMAZ GÖZÜNÜ KAYBETTİ. VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE KIRIKLAR VE YARALANMALAR OLAN GENÇ KADINA PROTEZ GÖZ TAKILDI. YÜZDE 46 ENGELLİ BELGESİ ALAN GENÇ KADIN ÇOK SAYIDA DAVA AÇTI ANCAK YILLARDIR BİR SONUCA BAĞLANAMADI.

Asayiş 19.07.2020, 20:00 19.07.2020, 22:00
5
ATV kazasında gözünü kaybeden genç kadın adalet bekliyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 3 sene önce arkadaşıyla tatile gittiği köyde katıldığı ATV turunda dağlık alanda feci bir kaza geçiren 35 yaşındaki Melek Yılmaz gözünü kaybetti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve yaralanmalar olan genç kadına protez göz takıldı. Yüzde 46 engelli belgesi alan genç kadın çok sayıda dava açtı ancak yıllardır bir sonuca bağlanamadı. Yılmaz, “Benim davam hukuki anlamda çok karışık durumda, ben artık bununla mücadele edemiyorum" diyerek sorunun artık çözülmesini istediğini söyledi.

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Kayaköy mevkisinde 2 Eylül 2017 tarihinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Melek Yılmaz kız arkadaşıyla birlikte geldiği tatil köyünde ATV turuna katılmak istedi. Genç kadın ve arkadaşı firmaya giderek ATV kiralamak istedi. Ancak firma zorunlu olmasına rağmen iddiaya göre Yılmaz ve arkadaşına ehliyet sormadan ATV’yi kiraladı. Sigorta evrakları imzalatılan iki arkadaş, ATV’leri alarak tura katıldı. Burada katılımcılar dağlık alanda konvoy halinde seyrettiği esnada engelli bir bölüme gelindi. Öndeki iki kişinin engelli alandan atlamasının ardından Melek Yılmaz da atlamak istedi. Ancak genç kadın havada direksiyon hakimiyetini kaybedince takla atarak yere düştü. Ağır şekilde yaralanan Yılmaz, çevredekilerin ve sonrasında sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada 2 gün boyunca uyutulan genç kadının sinirlerinin zarar görmesi nedeniyle sağ gözü ameliyatla alındı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç kadın, 6 kez ameliyat geçirdi. Hem maddi hem de manevi olarak büyük zarara giren Yılmaz’a tedavi sonrasında sağ gözünün yerine protez göz takıldı. Yaptığı başvurular sonrası ise yüzde 46 engelli belgesi aldı. Kaza ile bir anda hayatı kararan ve engelli olarak hayatına devam eden genç kadın dava açtı ancak kazadan 2 gün sonra kendine gelmeden şirket yetkilileri ve jandarma tarafından ayrı ayrı imzalatılan belgeler nedeniyle defalarca davada takipsizlik kararı verildi. Geçtiğimiz sene ise savcının değişmesi ile dava tekrardan gün yüzüne çıkartıldı. Ceza ve hukuk davası açan Melek Yılmaz, davanın sonuçlanmasını bekliyor.

“2 gün sonra şirket gelip benden ‘suçlu benim’ diye imza aldılar”

Olayı anlatan Melek Yılmaz, “2017’nin Eylül ayında arkadaşımla birlikte gittiğimiz tatilde bir ATV turuna katılalım dedik. ATV’leri ehliyetli kiralanması gerektiğini sonradan öğrendik ama bilmediğimiz için ehliyetsiz olarak kiraladık. Ehliyet olayından bilgim yoktu, olsaydı yine binerdim. Ancak bizden hiçbir şekilde kimlik istenmedi. Bize sigorta evrakları imzalatıldı. Sonrasında tura katıldık, ormanda giderken bir engelden öğretmen atladı, arkasından başka biri daha atladı. Öğretmen sende atla deyince bende atladım. Ondan sonra da kaza gerçekleşti. Kaza sonrası gözümü kaybettim, sonra burun kırıkları, karın içi yaralanmalar ve kaburga kırıkları derken 2 gün sonra şirket gelip benden ‘suçlu benim’ diye imza aldı. Halbuki hiçbir şey hatırlamıyorum, tek gözümü zaten olay yerinde kaybettim. Diğeri zaten morluktan gözükmüyor. Kendilerini kurtarmak için beni suçlu çıkarttılar” dedi.

“Bu haldeki bir insandan nasıl imza alıyorlar?”

“Sonrasında 3-4 gün sonra jandarma geldi ve benden aynı şekilde imza aldı” diyen Melek Yılmaz, “Bu haldeki bir insandan nasıl imza alıyorlar? Kazadan 6 gün sonra beni İstanbul’a gönderdiler. 6 ameliyat daha oldum, buraya gelince o attığım imzaların geçerli olmadığını öğrendim. Sonrasında ceza davası açtım ancak ilk dava takipsizlik aldı. Buna itiraz etmeme rağmen yine takipsizlik aldım. Sonrasında hukuk davası açtım, davayı 10 ay sonra açabildim. Çünkü ben tek yaşayan ve tek olan bir insan olduğum için ancak toparlandım. Bu dava ilerlerken 2018 yılında ikinci kez takipsizlik aldım. Temmuz 2019’da ise davaya bakan savcı değişti ve yerine gelen savcı dosyayı incelediğinde benim takipsizliğimi kaldırıyor” ifadelerini kullandı.

“Engelli bir birey olarak sizlerden yardım istiyorum”

“Kazada benim tali kusurlu olmam gerekiyor ancak bana asli kusur verdiler” diyen Melek Yılmaz, “Benim davam neden başa dönüyor. Neden bir savcı 2 senemi yiyip de sonra yanlış bir karar verilmiş gibi dönülmesi beni çok yıprattı. Ben maddi ve manevi olarak mağdurum, çünkü tek gözümden oldum. Devlet hastanesinden yüzde 46 engelli raporu aldım. Ben artık hukuk mücadelesi veriyorum. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Ceza davam ilerlemiyor, sürekli olarak başa dönüyor. Buradaki sorunun ben artık çözülmesini istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da mektup yazdım, gittim elimle korumalarına teslim ettim. İnşallah kendisine ulaşmıştır, gerçekten zor durumdayım, hukuken Adalet Bakanından yardım istiyorum. Benim davamın neden böyle olduğunun cevabını istiyorum. Benim davam hukuki anlamda çok karışık durumda, ben artık bununla mücadele edemiyorum. Engelli bir birey olarak sizlerden yardım istiyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
24°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 33 55
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 33 43
9. Antalyaspor 32 41
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 36 75
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 37 62
5. M. United 36 62
6. Tottenham 37 58
7. Wolverhampton 36 56
8. Sheffield United 36 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 36 53
11. Southampton 37 49
12. Everton 36 46
13. Newcastle 36 43
14. Crystal Palace 36 42
15. West Ham 36 37
16. Brighton 36 37
17. Watford 36 34
18. Aston Villa 36 31
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 86
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 37 69
4. Sevilla 37 67
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 37 55
7. Getafe 37 54
8. Valencia 37 53
9. Granada 37 53
10. Athletic Bilbao 37 51
11. Osasuna 37 51
12. Levante 37 46
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 37 36
18. Leganés 37 35
19. Mallorca 37 32
20. Espanyol 37 24
Namaz Vakti 19 Temmuz 2020
İmsak 03:50
Güneş 05:41
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:40
Yatsı 22:23