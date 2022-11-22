ATT’lerin kalp masajıyla hayata tutunan İrlandalı kadın turist hastanede hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklette bulunan ve ağır yaralanan İrlandalı kadın turist tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. İrlandalı turist için kaza sonrası ATT’lerin çabası kameralara yansımıştı.

Kaza, dün Antalya-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan İlyas Sarıkaya’nın kullandığı 07 AJR 034 plakalı hafif ticari araç, Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı’nda sol şeritte seyir halindeki İrlanda vatandaşı Thomas Wileam Trip’in kullandığı 07 BAT 055 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisikleti kullanan Trip, çarpma noktasından yaklaşık 20 metre ileride yola düşerken, elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan İrlanda vatandaşı Vichele Souten isimli kadın, elektrikli bisiklete ayağının sıkışması sonucu bisikletle birlikte yaklaşık 50 metre gittikten sonra bariyere çarparak durabildi. Kazada yol ortasına düşen erkek turist ve bisiklete ayağı sıkışan kadın turistin yardımına kendilerine çarpan aracın sürücüsü ve yoldan geçen diğer sürücüler koştu.

Hastanede hayata tutunamadı

Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimleri sevk edildi. Sağlık ekipleri erkek turistin durumuna baktıktan sonra ilk olarak durumu ağır olan kadın turiste müdahalede bulundu. Kalbi duran İrlandalı kadın, 112 Sağlık ekibinde görevli acil tıp teknisyenlerinin (ATT) yaptığı uzun süreli kalp masajının ardından hayata döndürüldü. Bilinci kapalı şekilde özel hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Vichele Souten, ameliyata alındı. İrlanda vatandaşı Vichele Souten’in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği bildirildi.