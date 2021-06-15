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Atölyeye giren yılana yangınla müdahale

Pendik’te bir mobilya atölyesine giren yılan atölyede büyük paniğe neden oldu. Yılanı bulmak için bir vatandaşın ateş yakması ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Asayiş 15.06.2021, 12:47
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