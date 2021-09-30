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ATM’lere kart kopyalama aparatı takıp vatandaşları dolandıran zanlılar yakalandı

Erzurum’da ATM’lere kart kopyalama aparatı takarak vatandaşların paralarını dolandıran iki zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 30.09.2021, 11:07
ATM’lere kart kopyalama aparatı takıp vatandaşları dolandıran zanlılar yakalandı

Erzurum’da ATM’lere kart kopyalama aparatı takarak vatandaşların paralarını dolandıran iki zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ATM cihazlarına kart kopyalama aparatı takan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, şehrin çeşitli yerlerindeki ATM cihazlarına kart kopyalama aparatı takarak vatandaşlardan yaklaşık 200 bin TL tutarında dolandırıcılık yapan iki şahıs tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince çevrede yapılan kamera incelemelerinin ardından Mehmet K. ve Hazar D. üzerlerinde olayda kullanıldığı anlaşılan suç unsuru materyaller ile birlikte yakalandı.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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