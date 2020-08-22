ATM’de unutulan paranın yanına kimseyi yaklaştırmadı
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE BİR BANKANIN ATM'SİNE PARA YATIRMAYA GELEN VATANDAŞ ATM'NİN PARA YATIRMA HAZNESİNDE PARA OLDUĞU FARK ETTİ. DUYARLI VATANDAŞ DURUMU POLİSE BİLDİRİRKEN, ATM'YE KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI. POLİS OLAY YERİNE GELDİ ATM UZUN SÜRE İŞLEM YAPILMADIĞINDAN DOLAYI PARAYI BLOKE EDEREK KORUMA ALTINA ALDI
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir bankanın ATM’sine para yatırmaya gelen vatandaş ATM’nin para yatırma haznesinde para olduğu fark etti. Duyarlı vatandaş durumu polise bildirirken, ATM’ye kimseyi yaklaştırmadı. Polis olay yerine geldi ATM uzun süre işlem yapılmadığından dolayı parayı bloke ederek koruma altına aldı.
Edinilen bilgilere göre İnegöl’de telefon bayisi olan Koray Özbent, istiklal caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM’sinde kartsız işlem yaparak para yatırdı. ATM’nin para haznesine paraları yerleştiren Özbent son onay işlemini yapmadan oradan ayrıldı. Bu sırada ATM’ye para yatırmaya gelen Hilmi Kararlı para haznesinde bir miktar paranın olduğunu gördü. Bunun üzerine duyarlı vatandaş durumu polislere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekip sevk edildi. Bu sırada Hilmi Karalı ATM’ye kimseyi yaklaştırmayarak polislerin gelmesini bekledi. Kararlı polislere durumu anlattığı sırada banka ATM’si uzun süre işlem yapılmadığından dolayı parayı alarak bloke etti. Olayı sonradan fark eden paranın sahibi soluğu bankanın önünde aldı. Paranın sahibine durum anlatılmasının üzerine derin bir nefes alarak duyarlı vatandaşa teşekkür etti.
Hilmi Kararlı, ”ATM’de işlem yapmak üzere bankaya geldim. Bankada parayı görünce kimseye dokundurmadım. Vatandaş olarak görevimi yaptım, ekip çağırdım. Polis ekipleri de geldi, yardımcı odu. Yaklaşık 3 bin 500 lira para vardı. Telefoncu arkadaş acelesi varmış işlemi bitmeden gitmiş. Ben üzerime düşeni yaptım kendimde dokunmadım parmak izi olmasın diye mutluyum söylenecek bir şey yok.
Paranın sahibi Koray Özbent ise “Kartsız işlemi kullandım, acelem vardı. Hemen parayı yatırdım ATM parayı saydı ama son onayı vermedim. Acele ile oradan ayrıldım. 10 dakika sonra paranın hesapta olmadığını fark ettim. Sağ olsun ağabey başında bekliyormuş paranın. Polis de geldi, herhangi bir tutanak tutulmadı ama ATM parayı geri almış. Parayı alamadık ama şuanda bankada. Ağabey başında beklemeseydi birileri alıp gidebilirdi ben kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi.
|İmsak
|04:40
|Güneş
|06:14
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:58
|Akşam
|20:00
|Yatsı
|21:28
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25