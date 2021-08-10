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ATM sırasında tartışan iki kişi tabureli kavgaya tutuştu

Adıyaman’da, iki şahıs arasında yaşanan tabureli kavgaya vatandaşlar müdahale etti.

Asayiş 10.08.2021, 15:56
ATM sırasında tartışan iki kişi tabureli kavgaya tutuştu

Adıyaman’da, iki şahıs arasında yaşanan tabureli kavgaya vatandaşlar müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi yakınlarında iki kişi arasında ATM sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, şahıslarından biri kavga ettiği şahsı eline geçirdiği tabure ile kovaladı.

Vatandaşların müdahalesi sonucu kavga eden her iki şahıs sakinleştirilerek olay yerinen uzaklaştırıldı.
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