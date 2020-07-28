ATM kartını yutunca yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırdı
ADANA’DA BİR KİŞİ BANKAMATİK KARTINI YUTUNCA YETKİLİYE ULAŞMAK İÇİN BANKANIN CAMINI KIRIP ARDINDAN KENDİNİ POLİSE İHBAR ETTİ. BANKANIN CAMINI KIRAN KİŞİ İFADESİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ.
Adana’da bir kişi bankamatik kartını yutunca yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırıp ardından kendini polise ihbar etti. Bankanın camını kıran kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.İ. para çekmek için ATM’ye karttı soktu. Ardından ATM kartı yuttu. Bunun üzerine A.İ. önce bankanın kapısını çaldı. Sonra A.İ yerden aldığı taş ile bankanın camını kırdı.
Bankanın camını kıran A.İ. kendini polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis A.İ’nin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
A.İ. polise verdiği ifade,” ATM kartını yuttu. Cama vurdum kimse çıkmadı. Daha sonra taşla camı kırdım, yetkili gelir diye. Kimse gelmeyince kendimi polise ihbar ettim.” dediği öğrenildi.
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