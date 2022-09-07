“ATM kartı yuttu” yalanıyla dolandırıcılık yaptılar

Fatih’te 2 şüpheli, ATM’den para çekerken yardım etme bahanesiyle yanına yaklaştıkları kişilerin kart şifresini öğrendi. “ATM kartı yuttu” yalanıyla kredi kartını çalarak çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheliler polisin tarafından yakalandı. Şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda sabıkaları olduğu ortaya çıktı

Suudi Arabistan uyruklu N.S.N. ATM’den para çekerken yanına yaklaşan 2 kişinin, kendisini dolandırdığını söyleyerek Fatih polisine şikayette bulundu. Mağdur N.S.N. "Para çekerken yanıma yaklaşıp yardım edeceklerini söylediler. Daha sonra kartımı yuttuğunu söylediler. Onlara inandım. Ancak daha sonra bütün paramın çekildiğini gördüm" dedi. Konuyla ilgili Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından inceleme başlatıldı. Polis para çekilen kartların dijital izlerini takip ederek şüphelilere ulaştı. Şüpheliler Süleyman T. (38) ile Onur G.(28) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yardım etme bahanesiyle yaklaştıkları kurbanlarının önce kart şifrelerini öğrendikleri belirlendi. Şüphelilerin daha sonra "ATM kartı yuttu" yalanıyla kandırdıkları kurbanlarının kartlarını çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin kartlar ve şifreleri kullanarak edindikleri iki post cihazıyla hesapları boşalttıkları tespit edildi ve evlerinde yapılan aramada iki pos cihazı bulundu.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapılan çalışmada şüphelilerin; Fatih’te Kazakistan doğumlu S.K.’nın aynı yöntemle bin 65 Euro, 420 dolar, ve 300 lirasını, yine Fatih’te Gürcistan uyruklu şüpheli A.B.’nin 485 lirasını, Beyoğlu’nda İran uyruklu N.P.’nin kredi kartından yüklü miktarda para çektikleri belirlendi.

Şüphelilerden Onur G.’nin daha önceden 14 suç kaydının, diğer şüpheli Süleyman T.’nin ise 2 suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.