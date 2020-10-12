ATM gaspçısı, polise kafa atıp dudağını patlattı
BURSA'DA ATM'DEN PARA ÇEKMEYE ÇALIŞAN BİR KADINI ÖNCE TACİZ EDEN VE SONRASINDA ÇEKTİĞİ PARAYI ALMAK İSTEYEN ADAMA POLİS MÜDAHALE ETTİ. MÜDAHALE EDEN POLİSE KAFA ATARAK DUDAĞINI PATLATAN ADAM DAHA SONRA EKİPLER TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLEREK GÖZALTINA ALINDI.
Bursa’da, ATM’den para çekmeye çalışan bir kadını önce taciz eden ve sonra çektiği parayı almak isteyen şahsa polis müdahale etti. Müdahale eden polise kafa atarak dudağını patlatan adam, ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Olay, Kent Meydanı AVM önünde meydana geldi. İddiaya göre, ATM’den para çekmeye çalışan N.A.’nın yanına gelen bir şahıs, çektiği 2 bin lirayı almaya çalıştı. Bu sırada kadın yardım çığlığı atınca orada devriye gezen polis ekipleri müdahale etti. Polise kafa atan U.I. daha sonra kaçmaya çalıştı. Diğer polis ekiplerinin de gelmesiyle birlikte etkisiz hale getirilen zanlı ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Olayın ardından dudağı patlayan polis memuru ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurunu yaralayan adam ise emniyete götürüldü.
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