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Atlarla uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırında atlarla taşınan 383 kilo 122 gram eroin ele geçirildi.

Asayiş 08.10.2021, 15:06
Atlarla uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırında atlarla taşınan 383 kilo 122 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde göçmen kaçakçılığı ve terör faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Başkale ilçesinde sınır hattına yakın bölgede at üzerinde bulunan 5 şahsın açık arazide kuytu bir bölgede atlarında bulunan yükleri bıraktıkları görülmesi üzerine arazide ve şahısların gittikleri ikamet ile eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 753 paket halinde 383 kilo 122 gram eroin maddesi, 1 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait 2 adet şarjör ve 53 adet 7,62*39 mm fişek ele geçirilmiştir. Konu ile alakalı olarak 4’ü İran uyruklu olmak üzere 5 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmış, 5 at ise adli birimlerin talimatıyla ilgili birime teslim edilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suçla mücadele çalışmalarımız en etkin şekilde ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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