Atını darp eden adam gözaltına alındı

Adana’da çocukların gözü önünde atı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. Darp edilen at koruma altına alındı.

Olay, 12 Eylül günü Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde meydana geldi. Kentte belediye tarafından yasaklanmasına rağmen at arabasıyla seyyar satıcılık yapan Levent Y. (42), hayvanın ilerlememesine sinirlenip, hareket ettirmeye çalıştı. Levent Y., bu sırada sokakta oyun oynayan çocukların gözü önünde atını yumrukladı. Çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntülerken, çocukların da şaşkınlıkla izlediği görüldü. Levent Y., daha sonra atını hareket ettirerek uzaklaştı.

Görüntülerin yayınlanması üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Levent Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, adresini belirlediği şüpheli Levent Y.’yi, Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yakaladı. Gözaltına alınan Levent Y., alkolün etkisinde olduğunu ve o anlarda ne yaptığını bilmediğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Levent Y. ‘hayvana acımasız ve zalimce davranmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. Atı ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koruma altına aldı.