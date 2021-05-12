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Atina’daki Filistinlilerden İsrail karşıtı protesto

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Filistinliler, İsrail Büyükelçiliği önünde Filistinlilere destek gösterisi düzenledi.

Asayiş 12.05.2021, 22:32
Atina’daki Filistinlilerden İsrail karşıtı protesto

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Filistinliler, İsrail Büyükelçiliği önünde Filistinlilere destek gösterisi düzenledi.

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları şiddetini arttırarak devam ederken, dünyanın farklı noktalarında Filistin halkına destek gösterileri gerçekleştiriliyor. İngiltere, ABD, Lübnan, Ürdün’ün yanı sıra bu kez de Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Filistinliler, Kudüs, Gazze ve Batı Şeria’da saldırılara maruz kalan Filistinlilere destek vermek için bir araya geldi. İsrail saldırılarına ve işgaline karşı Atina’da bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan eylemciler “Filistin’e özgürlük”, “İntifada’ya zafer” sloganları attı. Büyükelçilik binasına girmek isteyen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, göstericilere biber gazı ve ses bombası ile müdahale etti.
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