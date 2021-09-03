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Atina’da polisten öğrenciye tekmeli müdahale

Yunanistan’da lise ve üniversite öğrencileri, yeni üniversiteye giriş sistemindeki değişiklik nedeniyle hükümeti protesto etti. Öğrencileri dağıtmak isteyen polis, bir öğrenciye tekme attı.

Asayiş 03.09.2021, 16:56
Atina’da polisten öğrenciye tekmeli müdahale

Yunanistan’da lise ve üniversite öğrencileri, yeni üniversiteye giriş sistemindeki değişiklik nedeniyle hükümeti protesto etti. Öğrencileri dağıtmak isteyen polis, bir öğrenciye tekme attı.

Yunanistan’da öğrenciler, hükümetin 400 bin öğrenin yüksek öğrenimden mahrum kalmasına neden olan yeni üniversiteye giriş sistemine karşı başkent Atina’da bir araya geldi. Toplanmanın ardından yürüyüşe geçen öğrencileri polis engellemek istedi. Propylea Meydanı’na gelen öğrencilere karşı barikat kurarak üniversitelere girişini engelleyen polis, bir öğrenciye de tekme attı. “Yeni yasayı kaldırın” yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, “Eğitim, kamu yararınadır”, ”öğrencilerin bu hareketi ile yasa düşecek” sloganları attı.

Yeni sisteme göre, ülke genelinde yapılan sınavlarda 10 bin puan alamayan öğrenci üniversiteye giriş yapamayacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, yeni sistemle öğrencileri özel okulların eline bırakıldığını ve öğrencilerin sınavı geçememesi durumunda da devlet üniversitelerin bir kısmının kapanma riski ile karşı karşıya kalabileceğini savunuyor.

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