Atina’da grev kararı alan 20 bin kişiden tren kazası protestosu

Yunanistan’daki tren kazasının ardından başkent Atina’da grev kararı alan çalışanlar tarafından düzenlenen protestoya 20 binden fazla kişi katıldı.

Yunanistan’da meydana gelen tren kazasının ardından başkent Atina’da sular durulmuyor. Grev kararı kalan yaklaşık 20 bin protestocu, parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı’nda bir araya geldi. Protestocuların polisle karşı karşıya geldiği anlarda zaman zaman gerginlikler yaşandı. Polislere taş ve molotof kokteyli fırlatan bazı protestocular nedeniyle tansiyon yükseldi. "Katiller" ve "Onların karı, bizim ölülerimiz" sloganları atan protestocular bir kez daha kazanın üstünün kapatılmamasını ve hükümetin istifa etmesini talep etti. Öfkeli kalabalık, demir yolu operasyonlarının özel sektörden alınarak yeniden kamuya devredilmesini de istedi.

Kazada 57 kişi ölmüştü

Atina’dan Selanik’e giden yolcu treninin geçtiğimiz 1 Mart’ta Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışması sonucu yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı. Kazada 57 kişi hayatını kaybederken, 56 yolcudan ise hala haber alınamadığı açıklanmıştı. Demir yolu şirketi Hellenic Train verilerine göre, kazada yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu. Yolcu trenindekilerin çoğunun öğrencilerden oluştuğu belirtilirken, iki trenin çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu öğrenilmişti. İnsan hatası kaynaklı olduğu ortaya çıkan kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.