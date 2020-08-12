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Atıl inşaatta erkek cesedi bulundu
ANTALYA'DA ATIL DURUMDAKİ BİR İNŞAATIN ASMA KATINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU.
Asayiş 12.08.2020, 13:21
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Antalya’da atıl durumdaki bir inşaatın asma katında erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi üzerindeki atıl bir inşaatın iş yeri asma katında meydana geldi. Asma katta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 20-25 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede cesedin kimlik bilgisine ulaşılamadı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından gencin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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