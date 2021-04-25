banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
'1915 Olayları' metninde skandal 'İstanbul' detayı
'1915 Olayları' metninde skandal 'İstanbul' detayı
Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı
Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı
İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı
İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı

Atıl haldeki otelden düşen şahıs hayatını kaybetti

Gaziantep’te atıl haldeki bir otelden düşen şahıs, otelin zeminine çakılarak hayatını kaybetti.

Asayiş 25.04.2021, 15:54
2
Atıl haldeki otelden düşen şahıs hayatını kaybetti

Gaziantep’te atıl haldeki bir otelden düşen şahıs, otelin zeminine çakılarak hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi’nde meydana geldi. Otelde çalışan bir hurdacı otelin zemin katında Murat K.’nın cansız bedenini gördü. Durumu polis ekiplerine bildiren vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Murat K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Murat K.’nın cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
banner478
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?