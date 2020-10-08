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Atık su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
ŞANLIURFA’NIN VİRANŞEHİR İLÇESİNDE ATIK SU BORUSUNA SIKIŞAN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.
Asayiş 08.10.2020, 12:06
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde atık su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesinde yaşandı. Evinin damında yer alan atık su borusunda bir yavru kedinin sıkıştığını gören ev sahibi, kendi imkanları ile kediyi çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kedinin sesinin geldiği noktada gider borusunun içerisine bıraktığı ip ile yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi hızla uzaklaşırken vatandaşlar ise titiz çalışma için ekiplere teşekkür etti.
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