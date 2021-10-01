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Atık kartonlar arasında kaçak sigara sevkiyatına darbe

Şanlıurfa’da atık karton toplayan bir kamyonetin kasasında 2 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Asayiş 01.10.2021, 10:41
Atık kartonlar arasında kaçak sigara sevkiyatına darbe

Şanlıurfa’da atık karton toplayan bir kamyonetin kasasında 2 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette arama yapan ekipler, kasadaki atık kartonların içerisine gizlenmiş 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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