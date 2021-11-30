Atık gazı denize bırakan Habaş, bilirkişi raporunda kusurlu bulundu

Kocaeli’de 2017 yılında LPG tankerinde çıkan yangın sebebiyle 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili bugün görülen davada açıklanan bilirkişi raporuna göre Habaş kusurlu bulundu.

Yangın, Kocaeli’nin Körfez ilçesi İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında 29 Nisan 2017 yılında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Habaş’a ait LPG tankeri, tanklarda bulunan LPG yükünü tesislerdeki platforma boşaltmaya başladı. Boşaltma işleminden sonra "Serdar 2" adlı gemilere gıda ürünleri ve personeli taşıyan tekne de boş durumdaki tankere yanaştı. Bu sırada teknede çıkan yangın gemiye sıçradı. Gemide bulunan bir tanker alev aldı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti, Donanma Komutanlığı, Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi yangını söndürmek için harekete geçti. Büyük uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, yangından etkilenen 9 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 1 kişide suda boğularak hayatını kaybetti.

Bilirkişi raporunda Habaş kusurlu bulundu

Davanın 15. celsesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanık Suat İspirli, Hasan Demirci, Cihat Turgut katılırken, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. İlk olarak okunan bilirkişi raporunda olayla ilgili Habaş Gemisi 1. kaptanı Murat Pulat ve 2. kaptanı Yavuz Pehlivanoğlu, Habaş sirket yetkilisi Erdinç Gülen, Akın Denizcilik Şirket yetkilisi Kemal Ham kusurlu bulundu. Raporu kabul etmeyen sanık avukatları ise bilirkişi raporunun tamamıyla hatalı, eksik ve hukuka aykırı olduğunu söyledi. Raporla ilgili konuşsan Suat İspirli, "Rapor gerçeği yansıtmaktadır bu sebeple bir diyeceğim yoktur" dedi.

Kusur derecelerinin belirlenmesi için rapor istendi

Mahkeme heyeti, bilirkişilerince sunulan raporun sonuç kısmında kusurlu belirtilen kişilerin, kusur derecelerinin belirlenmesi için rapor isteyerek duruşmayı erteledi.

(FK-HFV-