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Atığın sızdığı otoyolunda ısıya duyarlı dron ile arama yapılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi’ne ait atık havuzundan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’na sızan atık sonrası ısıya duyarlı dron ile çamur yığını arasında mahsur kalan olup olmadığını kontrol ediyor.

Asayiş 28.07.2022, 23:32
Atığın sızdığı otoyolunda ısıya duyarlı dron ile arama yapılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi’ne ait atık havuzundan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’na sızan atık sonrası ısıya duyarlı dron ile çamur yığını arasında mahsur kalan olup olmadığını kontrol ediyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmına Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ne ait atık havuzundan atığın sızması sonucu yol çift taraflı trafiğe kapatılırken, atıklar arasında mahsur kalan bir tırın şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bölgede çalışmalarına devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bir taraftan otoyoldaki atığı temizlerken, diğer taraftan da ısıya duyarlı dron ile arama çalışması yapıyor. İtfaiye ekipleri, ısıya duyarlı dron ile çamur yığını altında araç ya da insan kalıp kalmadığını kontrol ediyor.

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