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Ateşle oynayan genç çoban 30 hektar ormanlık alanı yaktı

TOKAT’TA, YAKLAŞIK 30 HEKTARLIK ORMANLIK ALANIN 14 YAŞINDAKİ ÇOBANIN ATEŞLE OYNAMASI SONUCU KÜL OLDU.

Asayiş 28.09.2020, 18:18
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Ateşle oynayan genç çoban 30 hektar ormanlık alanı yaktı

Tokat’ta, yaklaşık 30 hektarlık ormanlık alanın 14 yaşındaki çobanın ateşle oynaması sonucu çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Aktepe köyünde hafta sonu 4 ayrı yerde çıkan yangında 30 hektarlık çam ağaçlarının olduğu ormanlık alan kül oldu. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K’nın (14) ifadesi alındı. Ateşle oynarken kazayla yangına neden olan çoban ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yangın 6 saatte söndürülebildi

Yangına Tokat, Amasya, Sivas, Çorum ve Yozgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 75 personel 15 arazözün yanı sıra yangına Tokat Belediyesi ile Çamlıbel Belde Belediyesi ekipleri müdahale etti. Yangın söndürme helikopterin de müdahale ettiği yangın 6 saatte kontrol altına alındı. Tamamen söndürülen yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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