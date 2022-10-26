Ateşe verilen çocuk parkı kullanılmaz hale geldi

Eskişehir’de kimliği belirsiz kişi ve kişilerce ateşe verildiği iddia edilen çocuk parkı kullanılmaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi Adayolu Sokak’ta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan parkta bulunan ve çocukların spor yapmasına ve eğlenceli vakitler geçirmesine imkân sağlayan ahşap ve plastik malzemelerden üretilmiş oyun alanları kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü. Çevredeki vatandaşlar tarafından yangının kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kasıtlı olarak çıkarıldığı iddiasını değerlendiren Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi tarafından yangın çıkan parkın yenilenme çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.