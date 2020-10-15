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Ateş yakan hurdacıya ’çevre kirliliği’ cezası

KIRIKKALE'DE METAL VE PLASTİK MALZEME TOPLAYAN BİR HURDACIYA ’ÇEVREYİ KİRLETMEK’ SUÇUNDAN TOPLAM 172 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.

Asayiş 15.10.2020, 15:48
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Ateş yakan hurdacıya ’çevre kirliliği’ cezası

Kırıkkale’de topladığı metal ve plastik malzemeleri yakan bir hurdacıya ’çevreyi kirletmek’ suçundan 172 lira idari para cezası kesildi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde hurdacılık yapan bir kişi, topladığı metal ve plastik malzemeleri yakmak için boş bir alana getirdi. Yakılan ateşten çıkan kara dumanlar Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, ateşi söndürdükten sonra umuma açık yerde çevreyi kirletmek suçundan şahsa 172 lira idari para cezası uyguladı.

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