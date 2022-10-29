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Ateş gösterisi yaparken alevler arasında kaldı, o anlar kamerada

Ankara’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara ateş gösterisi yapan animatörün alev aldığı anlar kameraya yansıdı.

Asayiş 29.10.2022, 22:21
Ateş gösterisi yaparken alevler arasında kaldı, o anlar kamerada

Ankara’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara ateş gösterisi yapan animatörün alev aldığı anlar kameraya yansıdı.

Ankara Millet Bahçesi’nde gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara ateş gösterisi yapan animatör, iş kazası geçirdi. Gösterisi esnasında üstüne ateş sıçrayan animatörün başı ve boynu alev aldı. Animatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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