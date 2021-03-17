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Atatürk Kültür Merkezi’nde asma tavan düştü: 4 işçi yaralandı
Atatürk Kültür Merkezi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle asma tavan düştü, 4 işçi yaralandı.
Asayiş 17.03.2021, 20:30
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Atatürk Kültür Merkezi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle asma tavan düştü, 4 işçi yaralandı.Olay, Taksim Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) saat 19.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden AKM’de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı asma tavanın düşmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Olayı gören işçiler 112 ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı işçilere müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.