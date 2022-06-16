Atatürk Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapandı

Atatürk Köprüsü (Unkapanı), bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Atatürk Köprüsü, 00.30 ile 04.30 arasında yaya ve araç trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açıldı. Yaklaşık 4 saat deniz trafiğine açık kalan köprüde, bakım ve onarım çalışmalarıda yapıldı.

İBB’den yapılan duyuruda, “Atatürk Köprüsü 16 Haziran 2022 saat 00.30-04.30 saatleri arası araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacaktır” ifadeleri kullanıldı.