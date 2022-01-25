Atatürk Havalimanı’nda uçaklar kar altında kaldı

Atatürk Havalimanı’nda uçaklar karla kaplandı. Uçakların ve pistin beyaz örtüye büründüğü görüntüler drone ile kaydedildi.

Atatürk Havalimanı’nda uçaklar ve pist karla kaplandı. Uçakların ve pistin beyaz örtüye bürünmesi drone ile görüntülendi. Öte yandan kargo ve özel uçuşlar havalimanında kontrollü bir şekilde devam ederken, bazı uçaklar bakım için terminale götürüldü.