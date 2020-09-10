Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Çatayev’in yardımcısı Ukrayna’da yakalandı
UKRAYNA GİZLİ SERVİSİ (SBU) TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, ATATÜRK HAVALİMANI SALDIRISININ PLANLAYICISI AHMET ÇATAYEV’İN YARDIMCISININ UKRAYNA’NIN BAŞKENTİ KİEV’DE YAKALANDIĞI DUYURULDU.
Ukrayna Gizli Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Ahmet Çatayev’in yardımcısının Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yakalandığı duyuruldu.
Türkiye’nin İstanbul kentinde bulunan Uluslararası Atatürk Havalimanı’na 28 Haziran 2016’da terör saldırısı gerçekleştirilmiş, saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı planlayanın ise Ahmet Çatayev olduğu ileri sürülmüştü. Ukrayna Gizli Servisi (SBU) tarafından bugün yapılan açıklamada, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de terör örgütü DEAŞ yanlısı grubun liderlerinden birinin yapılan operasyon ile gözaltına alındığı duyuruldu. SBU, Interpol tarafından aranan saldırganın 2016 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı’na yapılan terör saldırısının planlayıcısı olduğundan şüphelenilen Çeçenistan uyruklu Çatayev’in yardımcısı olduğunu açıkladı. Gizli Servis, saldırganın eski Sovyet ülkelerinden birinin vatandaşı olduğunu aktarırken, Suriye ve Irak’ta silahlı çatışmalara katıldığını ve terör eylemlerini organize ettiğini belirtti.
SBU, tarafından 40 gün boyunca gözaltında tutulacak olan saldırganın, yapılan araştırma sonrası Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor.
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