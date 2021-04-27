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Ataşehir’deki sanayi sitesinde yangın paniği

Ataşehir’de bir iş yerine ait kaynak makinasından çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yoğun dumana maruz kalan bir çalışan ise hastaneye kaldırıldı. Yoğun dumanların yükseldiği iş yeri ise havadan görüntülendi.

Asayiş 27.04.2021, 11:44
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Ataşehir’deki sanayi sitesinde yangın paniği

Ataşehir’de bir iş yerine ait kaynak makinasından çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yoğun dumana maruz kalan bir çalışan ise hastaneye kaldırıldı. Yoğun dumanların yükseldiği iş yeri ise havadan görüntülendi.

Yangın, Ataşehir’de bulunan bir iş yerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerine ait kaynak makinasının motor kısmında başlayan yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangında iş yerinden yoğun dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yoğun dumanların yükseldiği yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise vatandaşların yardımıyla iş yerinden çıkartılan ve yoğun dumandan etkilenen vatandaşa müdahale etti. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Öte yandan korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangın havadan görüntülendi.
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