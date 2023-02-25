Ataşehir’de yol ayrımını kaçıran sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı

Ataşehir’de TEM otoyolu bağlantı yolunda, yol ayrımını kaçıran otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.45 sıralarında Ataşehir’de TEM otoyolu, bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BAG 058 plakalı otomobil sürücüsü TEM otoyolu bağlantı yolunda, Kozyatağı ayrımını kaçırınca sağ şeride yaklaştığı sırada sağ şeritte seyir halindeki 34 ABA 618 plaka otomobil sürücüsü hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 BAG 058 plaka otomobilin sürücüsü bariyerlere çarparak araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak hastaneye kaldırdı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza nedeniyle bağlantı yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede oluşan trafik havadan görüntülendi. Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.