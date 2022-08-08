Ataşehir’de yanlışlıkla gaza basan sürücü otomobil ile 2’nci kattan düştü

Ataşehir’de oto tamir dükkanına giden vatandaş egzoz kontrolü yaparken yanlışlıkla gaza bastı. Sürücü, önünde park halinde olan başka bir otomobili beraberinde sürükleyerek 2’nci kattan düştü. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Olay, Ataşehir Örnek Mahallesi’nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. 3 katlı oto tamir dükkanına 34 SY 7898 plakalı otomobilini, egzoz emisyon ölçümü yaptırmak için getiren sürücü, egzoz emisyonu yaptığı sırada gaza basınca önünde bulunan başka bir otomobille birlikte 2’inci kattan aşağı düştü. Önünde park halinde olan 34 DRU 575 plakalı Peugeot marka otomobili beraberinde sürükleyen araç 2’nci kattan düştü. 2’inci kattan düşen sürücü otomobil içerisinde sıkıştı. Otomobilde sıkışan sürücünün boynu kırılırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü otomobil içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde uzun süre kalp masajı yapıldı. Boynu kırılarak ağır yaralanan sürücü çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

“Gürültü duydum, baktığımda aşağı uçmuştu”

Olaya tanık olan Enes Doğan, “Ben ışıklarda karşıya geçmek için bekliyordum. Buradan gürültü geldi, adam gaza basıp aşağı düştü. Ben koşa koşa gittim, gittiğimde adamın boynu iki koltuğun arasına sıkışmıştı. Nabzına baktım nabzı da yoktu. Diğer arkadaşlarla birlikte adamı çıkarmaya çalıştık, kapıları kırdık. Durumu ağır baya. Nabzı atmıyordu, kalbinden ve bileklerinden baktım. Daha sonra çıkardık kendisini, boynu kırılmıştı.” dedi.