Ataşehir’de yanlışlıkla gaza basan sürücü 2’inci kattan düştü

Ataşehir Örnek Mahallesi’nde 3 katlı oto tamir yerinde aracını getiren vatandaş egzoz kontrolü yapmak için yanlışlıkla gaza bastı. 2’inci kattan düşen araç park halindeki başka bir otomobilin üstüne düştü. Düşen aracın içinde ağır yaralı olan vatandaşa sağlık ekipleri kalp masajı yaptı.