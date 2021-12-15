Ataşehir’de tekel bayiinde telefon hırsızlığı kamerada

Ataşehir’de tekel bayiine giren Türkmenistan uyruklu bir şahıs, çalışanın o esnada kasada olmamasını fırsat bilerek tezgah üzerinde bırakılan cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesinde 13 Kasım pazartesi günü saat 14.00 sıralarında bir tekel bayiine giren şahıs, bayi çalışanının o esnada kasada durmamasını fırsat bilerek cep telefonuna gözünü dikti. Şahıs, tezgah üzerinde bulunan cep telefonunu alıp dükkandan ayrıldı. Olayın polise ihbar edilmesi üzerine Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, telefonu çalan kişinin Türkmenistan uyruklu R.R. (35) olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs aynı gün Ataşehir’de yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan ve aynı gün “açıktan hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, adli, kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahsın tezgah üzerinde bırakılan cep telefonunu çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı Görüntülerde tekel bayiine giren şahıs çalışanın nerede olduğunu gözetliyor. Çalışanın kasada olmamasını fırsat bilerek tezgahtaki cep telefonunu alıp kaçıyor.