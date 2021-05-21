Ataşehir’de sosyal mesafeye uymayan 22 kişiye 76 bin lira para cezası

Ataşehir’de polis ekipleri, pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirlerine uyulmadığı tespit edilen 3 ayrı işyerine baskın yaptı. Sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde yemek yiyerek bir arada bulunan 22 kişiye toplamda 76 bin lira para cezası kesildi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, COVID-19 tedbirleri ile ilgili ilçede yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında 19 Mayıs 2021 tarihinde 16.00-23.00 saatleri arasında Ataşehir Atatürk Mahallesi, Barbaros Mahallesi ve Küçükbakkalköy Mahallesi’nde bulunan kafe ve ocakbaşı olarak faaliyet gösteren 3 ayrı işyerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 22 şahsın, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suretiyle, kısıtlama tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde yemek yiyerek bir arada bulundukları tespit edildi. Konu ile ilgili toplam 22 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” 282. maddesi gereğince 76 bin 318 lira idari para cezası kesildi.