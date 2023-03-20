Ataşehir’de silahlı çatışmaya giren gruptan 3’ü tutuklandı

Ataşehir’de geçtiğimiz gün meydana gelen silahlı çatışmada esnafın kafasına isabet eden kurşunla yaralanması olayıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. 3 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan şahısların çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Ataşehir’de geçtiğimiz gün meydana gelen silahlı çatışma sonucu bir esnaf kafasına isabet eden kurşun ile yaralanmış ve çatışmaya giren grup olay yerinden kaçmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler silahlı çatışmaya giren 2 gruba operasyon düzenledi. 2 gruba yapılan operasyonlar sonucunda saldırganlar gözaltına alındı. Araştırmalar sonucunda, F.C, Y.C.S ve B.Ş isimli şahısların silah ile olay yerine gelerek ateş ettikleri ve esnafı yaraladıkları tespit edildi.

Alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı

Polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda bir grubun Orhantepe Mahallesinde bir evde kaldığını tespit etmiş ve yapılan operasyon sonucunda Ş.K., E.C., B.E. ve Ş.A. isimli şahıslar bulundukları evde yakalandı. Araştırmalar neticesinde, E.A isimli bir şahsın ise evde rehin tutulduğu ve kendisinden 300 bin TL para istendiği belirlendi. E.A’nın, dolandırıcılık suçundan 5 adet kaydının olduğu, hırsızlık suçundan aranmasının bulunduğu tespit edildi. İfadeler sonucunda 2 grubun arasında alacak verecek meselesi olduğu ve bu sebeple olayın meydana geldiği belirlendi.

3 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı

Yakalanan şahıslardan F.C. yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Olaya karışan B.Ş., Ş.A ve B.A ise tutuklandı. Y.C.Ş, Ş.K., E.C., isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Çok sayıda suç kayıtları ortaya çıktı

Gözaltına alınan saldırganların yapılan incelemeler sonucunda çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. F.C. isimli şahısın 7 adet yaralama kaydının olduğu, Y.C.Ş.’nin 4 adet yaralama ve dolandırıcılık, B.Ş.’nin hırsızlık vb. 23 adet suç kaydı ve diğer gruptan olan Ş.K.’nın hırsızlık vb. 48 adet suç kaydı olduğu, E.C.’nin 2 adet narkotik madde, B.E.’nin 3 adet 6136 SKM, Ş.A.’nın hırsızlık vb. 30 adet suç kaydı bulunduğu, öte yandan B.E.’ nin 2 yıl, Ş.A.’nın 19 yıl hırsızlık suçundan hapis cezalarının bulunduğu belirtildi.